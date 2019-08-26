الاب طوني خضرا: هناك 500 الف عاطل عن العمل في لبنان

اشار رئيس مؤسسة ​لابورا​ ​الأب ​طوني خضرا​​ في حديث تلفزيوني، الى ان المواطن ال​لبنان​ي يتم سرقته، ولا يتم التوظيف عبر الكفاءة، واكد ان هناك 500 الف عاطل عن العمل في لبنان، اي 1/5 من سكان لبنان. ولفت الى اننا بحاجة الى ثورة حقيقية من قبل ناس نظاف، ونحن تعبنا من الطبقة السياسية المستهلكة.

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