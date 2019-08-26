نائب الرئيس الأميركي يعرب لنتانياهو عن دعم واشنطن لإسرائيل في الدفاع عن نفسها

اشار نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الى أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ وأكد مجددا دعم الولايات المتحدة لحليفتها في الشرق الأوسط. ولفت بنس في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "اجرى محادثة رائعة مع نتانياهو هذا الصباح، الولايات المتحدة تدعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات الوشيكة"، واعتبر ان "أميركا في عهد الرئيس دونالد ترامب ستقف دوما مع إسرائيل".

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