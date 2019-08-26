مصطفى حسين : نجدد فخرنا واعتزازنا بمؤسسة الامن العام

علق النائب ​مصطفى حسين​ على العيد الرابع والسبعين للأمن العام، قائلا: "نجدد فخرنا واعتزازنا بمؤسسة ​الأمن العام​ ال​لبنان​ي...نموذج في العمل الجبار والمثمر لأجل لبنان، كل لبنان .كل عام وانتم بخير".

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