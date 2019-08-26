طائرة استطلاع معادية تحلق فوق المناطق الجبلية المشتركة بين عكار والهرمل

حلقت ​طائرة استطلاع اسرائيلية​ على علو مرتفع بشكل دائري فوق المناطق الجبلية المشتركة بين عكار و​الهرمل​.

ويسمع صوتها بوضوح في عدد من القرى الجبلية اعالي عكار.

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