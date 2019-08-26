طائرة استطلاع معادية تحلق فوق المناطق الجبلية المشتركة بين عكار والهرمل

حلقت طائرة استطلاع اسرائيلية على علو مرتفع بشكل دائري فوق المناطق الجبلية المشتركة بين عكار والهرمل.
ويسمع صوتها بوضوح في عدد من القرى الجبلية اعالي عكار.
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