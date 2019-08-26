أبو سليمان: هدفنا في وزارة العمل تأمين فرص عمل للبنانيين

أكد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ في حديث تلفزيوني أن "هدفنا في الوزارة تأمين فرص عمل للبنانيين، وساهمنا من خلال الخطة التي أطلقناها في تأمين عدة وظائف للبنانيين".

وشدد على انه "نحاول تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية وخلق فرص العمل"،مشددا على ان "ما في شغل مش عيب"، ونعمل على اطلاق تطبيق الكتروني لتأمين فرص عمل".

ولفت إلى انه "هناك عدة مجالات للعمل رغم أن ​الاقتصاد​ صعب إلا انه يمكننا ان نخلق ديناميكية، ونحن لم ننتظر أحد لاطلاق خطة اليد العاملة وشعارنا اليوم هو "ما بيحرك شغلك إلا ابن بلدك".