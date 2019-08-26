عبود: نستطيع توفير بحدود مليار دولار من استيراد الادوية لو سمحنا بالادوية الجنريك

اشار الوزير السابق فادي عبود الى اننا "لم نستطع تحويل لبنان الى مركز استثماري في المنطقة يكون المحرك لدول الجوار، مؤكدا ان هناك حلول لكل مشاكلنا، والمواطن غير مقتنع ان هناك حلول وقد عرضنا عشرات الحلول لكل مشكلة". ولفت الى ان هناك مليار و400 مليون دولار كلفة استيراد الدواء من الخارج ونحن نستطيع توفير بحدود مليار دولار من استيراد الادوية لو سمحنا بالادوية الجنريك او قمنا بتصنيعها في لبنان.
ولفت عبود في حديث تلفزيوني، الى ان كسر الاحتكارات وايقاف المحميات الاقتصادية هو الاساس، ونحن لم نقتنع بعد ان الاحتكار شر مطلق ولن نتمكن من خلق فرص عمل منتجة ما لم نحرر الاقتصاد. وشدد على ان اساس اعادة الثقة للمواطن هو قانون الحق في الوصول الى المعلومات، واعتماد الشفافية المطلقة في ادارة المال العام.
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