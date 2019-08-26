شددت مصادر ​بيت الوسط​ لقناة الـ"OTV" على "ضرورة التهدئة من ناحية ​الجيش الاسرائيلي​"، مشيرةً إلى "إننا لا نقول لـ"حزب الله" ما هي الطرق التي يرد من خلالها على الاعتداء الاسرائيلي على ​الضاحية الجنوبية​ ولكن يهمنا أن يكون الوضع تحت السيطرة من خلال الوحدة ال​لبنان​ية التي وحدها يمكن أن تحمي لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بيت الوسط لـOTV: الوحدة الوطنية وحدها يمكن أن تحمي لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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