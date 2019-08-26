اكد مدير عام الشؤون الدولية في ​مجلس الشورى الايراني​ ​حسين أمير عبد اللهيان ان اعتداءات تل أبیب علی بیروت کانت خطأ کبیراً في حسابات رئيس ​الحكومة الاسرائيلية​ بنيامين نتانیاهو. واشار عبد اللهيان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "من المتوقع أن یکون الرد صادماً ومزلزلاً، مما لاشك فیه أن الصهاینة سیدفعون ثمناً باهظاً لهجماتهم علی ​لبنان​ وسوریا و​العراق​. وشدد على ان "المعادلة سوف تتغیر، والحفاظ علی ​الأمن​ المستدام هو الخط الأحمر".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان: من المتوقع ان يكون الرد على الاعتداءات الاسرائيلية على بيروت صادماً ومزلزلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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