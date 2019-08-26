افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن انطلاق تظاهرة شبابية في ​مخيم عين الحلوة​ رفضا لقرار ​وزارة العمل​ فرض الحصول على إجازات عمل وذلك في إطار استمرار التحركات الاحتجاجية السلمية حتى يتم استثناء الفلسطيني من القرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: انطلاق تظاهرة شبابية في عين الحلوة رفضا لقرار وزارة العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.