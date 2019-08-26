شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان: الحكومة وضعت توجيهات الرئيس بصرف تعريضات النوبة على قائمة أولوياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأثنين، بديوان عام محافظة أسوان بحضور اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم محافظ أسوان و النائب يس عبدالصبور عضو مجلس النواب عن دائرة نصر، ما قامت به اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة من إجراءات.

وقال مروان- حسب البيان الصادر حول فعاليات المؤتمر - إن اللجنة فتحت باب تلقي رغبات مستحقي التعويض من متضرري النوبة ممن لم يسبق تعويضهم بدءًا من ٢٥/٦/٢٠١٩ وحتى ٢٠/٨/٢٠١٩، وتقدم خلال تلك الفترة التي قاربت على الشهرين عدد ٦٣٥٠ مستحق للتعويض بطلبات تحديد رغباتهم من أصل عدد ١١٧١٦ مستحق للتعويض بنسبة بلغت حوالي 55٪؜.

وأضاف الوزير - أن عدد ١٧٤٠ مستحق طلبوا تعويضهم نقدا وعدد ٢٠٥ مستحق طلبوا تعويضهم عينا بتمليكهم وحدات سكنية في عدد من محافظات الجمهورية، وعدد ٢١٢٦ مستحق طلبوا تمليكهم أراض قابلة للزراعة، وعدد ٢٠٠٩ مستحق طلبوا تمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم وعدد ١٨٧ مستحق طلبوا تقنين حق الانتفاع بالأراضي التي بنوا عليها، بينما طلب عدد ٨٣ مستحق الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

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وتابع مروان، أنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة مستشار وزارة شئون مجلس النواب وعضوية ممثلين عن (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة اسوان والهيئة المصرية العامة للمساحة والهيئة العامة لتعمير وتنمية الأراضي الزراعية)، تعكف حاليا على تلبية رغبات مستحقي التعويض وفقا للضوابط التي وضعتها وأعلنتها اللجنة، وأن الأراضي القابلة للزراعة والوحدات السكنية والمبالغ النقدية المخصصة للتعويض كافية لتلبية رغبات كل من تقدم من مستحقي التعويض بطلب تحديد الرغبة.

ولفت المستشار عمر مروان، إلي أن هذه الإجراءات أتثبت جدية الدولة في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف التعويضات لمن لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة، وأن الحكومة وضعت هذه التوجيهات على قائمة أولوياتها.

وأكد مروان، متابعة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ما يتم من إجراءات بصفة دورية حتي الانتهاء منها في خلال شهر سبتمبر القادم.