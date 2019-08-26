شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتخصيص معامل حاسب آلى لتدريب الطلاب على التابلت وبنك المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزارة التربية والتعليم، حول ضرورة تخصيص معامل للحاسب الآلى بالمدارس لتدريب الطلاب على استخدام التابلت المدرسى بشكل صحيح، مشيدا بإقامة ورش عمل ببعض المحافظات لتحقيق الغرض نفسه.

وأوضح بركات، أنه بالرغم من توزيع التابلت على الطلاب منذ العام الدراسى الماضى، إلا أنه ما زال هناك مشكلات حول تعامل الطالب معه من الناحية التعليمية وكيفية الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من الخيارات الواسعة التى يتيحها سواء للطلاب أو المعلم، وهو ما يستدعى تدريب كليهما بشكل مكثف، لتجنب أى مشكلات فيما بعد.

وطالب النائب باستخدام معامل الحاسب الآلى فى تحقيق هذا الغرض واستغلال فترة الإجازة الصيفية فى تدريب الطلاب الحاصلين على الإعدادية على استخدام التابلت قبل التحاقهم بعامهم الأول بالثانوية.