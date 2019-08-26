شكرا لقرائتكم خبر عن وشهد شاهد من أهلها.. آيات عرابى تفضح إخوان تونس: النهضة تتأمر على مرشحة للرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت آيات عرابى، أحد حلفاء الإخوان الهاربة فى الولايات المتحدة الأمريكية، فضحها لإخوان تونس التى تمثلها حركة النهضة الإخوانية والتى يتزعمها راشد الغنوشى.

وكتبت أحد حلفاء الإخوان الهاربة فى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": بلغتنى أنباء غير مؤكدة عن استبعاد المرشحة الرئاسية التونسية نرمين صفر، وان كان هذا صحيحا فسيعنى هذا أن هذه مؤامرة من حركة النهضة لاستبعاد مرشح قوى قادر على منافستهم.

وتابعت آيات عرابى: اقترح أن يكون التنافس على منصب رئيس تونس بالرقص وأن يرتدى راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو بدل الرقص ليتنافسوا، أما استبعاد نرمين صفر فلا يصب إلا فى صالح الراقص العجوز عبد الفتاح مورو، مرشح الإخوان فى تونس.

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