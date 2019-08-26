شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بعمل كوبرى مشاة بمنطقة المعصرة بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب بحلوان، عقد اجتماع مع مندوبى هيئات المياه والصرف والكهرباء لحى المعصرة، مع التنفيذيين، وذلك لعمل كوبرى مشاة بمنطقة مجمع المدارس بمنطقة المعصرة حلوان.

وأوضح عضو مجلس النواب بحلوان، أن المنطقة بها مجمع مدارس، وتشهد كثافة سكانية، وفى حاجة ماسة لعمل كوبرى مشاة يخدم ألاف الأشخاص، خاصة مع قبيل بدء العام الدراسى الجديد، حيث يضر أولياء الأمور للذهاب بأبنائهم لمنطقة بعيدة حتى يستطيعون الوصول للمدرس التى لا تبعد عنهم سوى عدة أمتار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من المشروعات القومية الملحة بكل محافظة، لابد من عمل حصر شامل ودقيق لهذه المشروعات، على ان يكون هناك أولوية فى التنفيذ على أرض الواقع، وذلك وفق للخريطة الاستثمارية لكل محاظة، يجب مراعاة الملفات الأكثر احتياجات والتى تنعكس على المواطنين بشكل مباشر.

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