شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الزنط: "السبع الكبار" تستحوذ على معظم اقتصاد العالم وهى الأكثر تأثيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سعيد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إن دول مجموعة السبع الكبار تستحوذ على معظم اقتصاد العالم، وهى الأكثر تأثيرا فى رسم الاستراتيجيات السياسية على مستوى العالم.

وأضاف الزنط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن دعوة مصر تأتى من منطلق دورها ورئاستها للقارة الإفريقية التى تمثل المنجم القادم للعالم، موضحًا أن الحضور المصرى بقيادة الرئيس السيسى كان مميزًا فى قمة مجموعة السبع الكبار.

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وذكر الزنط ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ،أرسى قاعدة تتضمن ضرورة التنسيق واحترام مقدرات الدول الإفريقية، والشراكة بين دول القارة والدول الكبرى، وأكد عليها ذلك خلال كلمته أمام مجموعة السبع الكبار.