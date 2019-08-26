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بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات الأوضاع في المنطقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

بحث الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الباكستاني، حيث تم أيضا خلاله التطرق الى آخر المستجدات في إقليم كشمير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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