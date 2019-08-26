بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات الأوضاع في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الباكستاني، حيث تم أيضا خلاله التطرق الى آخر المستجدات في إقليم كشمير.