مجموعة السبع تدعو إلى عقد مؤتمر دولي حول الصراع في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بياريتز (فرنسا) - (د ب أ):

دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى عقد مؤتمر دولي حول الصراع في ليبيا.

وقالت المجموعة في ختام قمتها في مدينة بياريتز الفرنسية اليوم الاثنين إن كل الأطراف المعنية والقوى الإقليمية يجب أن تشارك في المؤتمر.

وتعاني ليبيا من الاضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011.

كما أعلنت مجموعة السبع عن دعمها لجهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر يشارك فيه كل الأطراف المعنية بالأزمة في ليبيا.