فيضانات تجتاح مناطق في جنوب شرق موريتانيا

غمرت مياه الأمطار والسيول الجارفة بعض مدن وقرى جنوب شرقي موريتانيا.
وذكرت صحف محلية، اليوم الاثنين، أن الأمطار هطلت بشكل كثيف اليوم على مدينة سيلبابي وبعض المدن والقرى التابعة لها خلفت قتيلًا وبعض المفقودين وتركت الكثيرين بدون مأوى.
وذكرت شبكة الاتصال بوزارة الداخلية الموريتانية، أن مناطق واسعة شهدت هطول أمطار غزيرة، حيث سجلت
إثر تساقط كميات معتبرة من الأمطار على المدينة ومناطق أخرى، ما يهدد بكارثة خصوصًا بعد أن شلت الأمطار حركة السير في عموم المحافظة.
وذكرت صحيفة الوطن الموريتانية - في موقعها الإلكتروني - أن مياه الأمطار غمرت الشوارع وهددت المنازل،
وتحدثت مصادر محلية عن مقتل طفل واعتبار آخرين في عداد المفقودين، جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها بعض القرى في الجنوب الشرقي الموريتاني.
وأضافت المصادر أن السيول التي شهدتها المنطقة أدت إلى سقوط بعض المنازل وقطعت السيول الطريق الرابط بين مدينتي أمبود ومدينة سيلبابي.
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