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موسكو تحذر من نزاع عسكري عقب عمليات إسرائيل في سوريا ولبنان

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 حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، من اندلاع نزاع عسكري واسع النطاق لا يمكن التنبؤ بتبعاته، عقب تصعيد التوتر بسبب الهجمات الإسرائيلية التي تشنها إسرائيل في دول المنطقة.

 

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن التصعيد الجديد للتوتر في

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المنطقة عقب العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها إسرائيل منذ 24 أغسطس الحالي في سوريا ولبنان يثير قلقا بالغا لدى موسكو.


وأضافت الوزارة: "أن الجانب الروسي أشار مرارا إلى خطورة مثل هذه التصرفات في الأجواء الإقليمية المتوترة لأقصى

درجة، وحذرت من إمكانية أن تؤدي إلى نزاع عسكري واسع لا يمكن التنبؤ بتبعاته".

وجددت روسيا دعوتها كل الأطراف إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس والالتزام الصارم بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.


ونفذت القوات الإسرائيلية منذ ليلة الأحد الماضي، في غضون أقل من يومين، عدة عمليات عسكرية طالت كلا من سوريا ولبنان وكذلك العراق.

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