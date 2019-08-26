ماكرون: أعمال قمة الدول السبع الكبرى امتازت بالوحدة والروح الإيجابية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع تمتاز بالوحدة والروح الإيجابية، مشيرًا إلى أن عدداً من الأفكار القوية تم الإشارة إليها في القمة وهو الغرض من مثل هذه التجمعات.

وقال ماكرون - خلال مؤتمر صحفي ختامي للقمة نقلته قناة "فرانس 24" - "إن إحدى اللحظات الرئيسية للقمة الحالية هو إتاحة الفرصة للحكومة الفرنسية على تبادل الأفكار الاستراتيجية فيما يخص الاقتصاد العالمي

والأزمات الكبرى.. أعتقد أن هذا أحد مميزات القمة في أوقات عدم الاستقرار والتشكك التي يمكن أن تخلق حالة من التوتر لأننا لا نتحدث إلى بعضنا البعض".وأشار ماكرون إلى أن بيان القمة، الذي كتبه والمكون من صفحة واحدة ووافق على بنوده الزعماء المشاركين في القمة، تضمن الإجماع على التعبير عن رؤية واضحة فيما يخص التجارة الدولية والالتزامات التي حددتها القمة المرتبطة باستقرار التجارة الدولية، حيث كلف وزراء المالية بالعمل على توصيات القمة.ولفت ماكرون إلى أنه بالنظر إلى البيئة العالمية، فإن هناك عددا من التخوفات والتباطؤ الاقتصادي خاصةً في أوروبا، والتي تؤثر نموذج الاقتصاد الحالي.وأوضح ماكرون أن مباحثات القمة هامة بالنسبة للأوروبيين على وجه الخصوص، وتحديدًا فيما يتعلق بحالات التوتر تجاه التجارة الدولية وفرض الضرائب، مشيرًا إلى أن زعماء القمة اتفقوا على ضرورة تجديد قوانين التجارة الدولية من أجل أن تكون أكثر فعالية والقضاء على الممارسة غير العادلة للتجارة.