أمين التعاون الخليجي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع باليمن

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيثس، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن وذلك بالعاصمة السعودية الرياض.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، أن اللقاء تناول الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي للتواصل مع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية لاستئناف المشاورات السياسية من أجل التوصل إلى حلسياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم "2216".
كما ناقش الاجتماع مستجدات جهود الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وسبل تكثيف المساعي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحافظات اليمنية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
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