رئيس الوزراء البريطاني: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اتفقوا على ضرورة عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي تحت أي ظرف.

وقال جونسون - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في ختام قمة مجموعة الدول السبع الكبرى المنعقدة في مدينة "بياريتز" الفرنسية - "إنه من الواضح أن هناك فرصة الآن لإيران للعودة للامتثال بالاتفاق النووي المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، واستئناف المفاوضات بشأن إقلاعها عن سلوكها التخريبي في المنطقة".

وأضاف أن قادة المجموعة أعربوا عن قلقهم العميق إزاء ما يحدث في هونج كونج، مشيرًا إلى دعم قادة المجموعة لهونج كونج مستقرة ومزدهرة، والإبقاء على الالتزام بمبدأ "دولة واحدة ونظامان".

كما أكد جونسون، أن قادة مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى اتفقوا على إيقاف الخسارة المأساوية للبيئة الطبيعية والأنواع الحيوانية والنباتية التي تحدث حول العالم، قائلًا: "لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي يتم

فيه محو الحيوانات والنباتات من على وجه الأرض".وأشار جونسون إلى أنه لهذا السبب فقد أعلن عن مساعدات بقيمة 10 مليون جنيه استرليني لاستعادة الغابات المطيرة في البرازيل، كما أعلن أيضًا عن 7 مليون جنيه استرليني لبرنامج "الحزام الأزرق" لحماية النظام البيئي البحري الحيوي في الأقاليم التابعة للمملكة المتحدة.وأضاف أن جميع المشاركين في مجموعة السبع دعموا حملة "تعليم الفتيات" التي تقودها المملكة المتحدة والتي تهدف إلى إعطاء كل فتاة 12 عامًا من التعليم الجيد، مشيرًا إلى أنه أعلن عن مساعدات لتعليم 600 ألف طفل في الدول الأكثر خطرا في العالم.