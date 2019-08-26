البحرية الروسية تتسلم 3 منظومات صواريخ مضادة للسفن

أكد ألكسندر ليونوف، مدير عام المؤسسة وكبير المصممين، تسلم مؤسسة "ماشينوسترويني" العلمية الإنتاجية العام الجاري للبحرية الروسية 3 منظومات ساحلية للصواريخ المضادة للسفن من طراز "باستيون". جاء ذلك على هامش معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء. "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء. وقال مصدر للوكالة في وزارة الدفاع الروسية إن الوحدات التابعة لأسطول المحيط الهادئ والأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود Advertisements الروسي ستتسلم تلك المنظومات. الروسي ستتسلم تلك المنظومات. يذكر أن منظومة "باستيون" المزودة بصواريخ "أونيكس" المجنح المضاد للسفن دخلت الخدمة في الجيش الروسي عام 2010. وبوسع المنظومة حماية الساحل بطول 600 كيلومتر، ويبلغ مدى إطلاق صاروخها 500 كيلومتر. وقد تبعد مواقع نشر المنظومة 200 كيلومتر عن الشاطئ.

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