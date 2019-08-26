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حرق وكرين لداعش في مناطق متفرقة من كركوك العراقية

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 أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن حرق وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من محافظة كركوك، مبينًا أن الوكرين يحتويان على عتاد وصواريخ وعبوات ناسفة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين

- إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وإستنادًا لمعلومات استخباراتية دقيقة عثرت على وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية في منطقة تل حمه بمحافظة كركوك".
وأضافت الوزارة أن "الوكر يحتوي على 8 عبوات ناسفة وصواريخ ودرع للأشخاص وراية للتنظيم الإرهابي و4 صواريخ قاذفه".
وتابعت الوزارة أن "الشرطة العراقية تمكنت أيضا من ضبط وكر آخر في قرية عنانة بمحافظة كركوك وجد بداخله ملابس عسكرية ومخازن عتاد، وقد تم حرق الوكرين وإحالة المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".
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