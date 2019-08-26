الوزراء الكويتي يدين المحاولات الحوثية لاستهداف جازان السعودية بستة صواريخ باليستية

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة واستنكار الكويت لمحاولات الحوثيين استهداف منطقة جازان في السعودية بستة صواريخ باليستية.
وأكد "الوزراء الكويتي" مجددا - في بيان أصدره عقب جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الاثنين بقصر "السيف" برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - وقوف الكويت إلى جانبالسعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.. مشيدا في الوقت ذاته بنجاح القوات الأمنية السعودية في التصدي لهذه الصواريخ.
يعكس إصرار الميليشيات الحوثية على تصعيد التوتر في المنطقة، وإجهاض كل مساعي السلام.
وشدد البيان على أن استمرار هذه الاعتداءات الآثمة،
وفي سياق آخر، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته للهجوم المسلح الذي وقع على نقطة تفتيش بمنطقة (دربان كلان) شمال غرب باكستان مؤخرا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدا موقف الكويت الثابت في رفض كافة صور الإرهاب، مهما كانت دوافعه وأسبابه.
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