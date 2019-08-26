إدراج الوحدات العسكرية المنضمة للشرعية بشبوة ضمن الجيش الوطني اليمنى

وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بإدراج كافة الوحدات التي أعلنت انضمامها للشرعية ضمن قوام الجيش الوطني، بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي. وذكرت وكالة الأنباء اليمينة سبأ، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء وجه كذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأمنية في شبوة بسرعة وضع خطة أمنية متكاملة وعاجلة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة شبوة لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة. خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأمنية في شبوة بسرعة وضع خطة أمنية متكاملة وعاجلة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة شبوة لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وشدد رئيس الوزراء على المسؤوليات الكبيرة أمام اللجنة لتأمين المحافظة، مؤكدًا وقوف ودعم الحكومة الكامل للجنة في بسط سيطرة الدولة وفرض الأمن والاستقرار، داعيًا كافة أبناء الشعب للاصطفاف مع الوطن والشرعية الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على المشروع الإيراني، مؤكدًا أن اليمن تتسع للجميع، وأن الدولة لن تتهاون مع المشاريع الضيقة والفوضوية. الكبيرة أمام اللجنة لتأمين المحافظة، مؤكدًا وقوف ودعم الحكومة الكامل للجنة في بسط سيطرة الدولة وفرض الأمن والاستقرار، داعيًا كافة أبناء الشعب للاصطفاف مع الوطن والشرعية الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على المشروع الإيراني، مؤكدًا أن اليمن تتسع للجميع، وأن الدولة لن تتهاون مع المشاريع الضيقة والفوضوية.

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