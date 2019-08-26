سفينة إغاثة تنقذ مئة مهاجر غرق زورقهم في البحر المتوسط

قالت منظمة "ميشن لايف لاين" الألمانية غير الحكومية، الإثنين، إن سفينة تابعة لها أنقذت نحو مئة مهاجر كانوا على متن زورق مطاطي في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت المنظمة، على مواقع التواصل الاجتماعي، "بدأ الزورق المطاطي يفرغ من الهواء". وأوضحت أن المهاجرين نقلوا على متن زوارق مطاطية إلى السفينة "اليونور" للإنقاذ.

وذكرت المنظمة أن "سفينة عسكرية تابعة لخفر السواحل الليبيين اقتربت بسرعة وهددت الطاقم".

وترفع "اليونور" العلم الألماني.

وفي يونيو الماضي، احتجزت مالطا السفينة "لايف لاين" التي ترفع العلم الهولندي للمنظمة الإنسانية نفسها، بعد رسوها وعلى متنها أكثر من 230 مهاجراً.

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واتهمت سلطات مالطا وإيطاليا قبطان السفينة كلوس بيتر رايخ بخرق القواعد بعدما رفض الانصياع لأوامر خفر السواحل الليبيين. وحكم عليه بدفع غرامة لمخالفات تتعلق بتسجيل السفينة لكنه استأنف القرار. والقبطان نفسه يقود السفينة "اليونور".

من جهتها، أعلنت القوات المسلحة المالطية أنها أنقذت، الإثنين، مجموعتين من المهاجرين كانتا تستقلان زورقين مطاطيين على متن الأول 73 شخصاً والثاني 89 شخصاً. ويتوقع نقلهم إلى مالطا بعدما أغاثتهم سفينة دورية مالطية.

كان اتفاق أوروبي لتوزيع المهاجرين سمح الجمعة بإنزال 356 شخصاً أنقذتهم السفينة "اوشن فايكينغ" ما أثار ارتياحاً لدى منظمتي "اس او اس المتوسط" و"أطباء بلا حدود" غير الحكوميتين بعدما بدأت المواد الغذائية تنفد بعد أسبوعين في البحر.