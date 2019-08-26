الجيش الوطني الليبي يقترب من السيطرة على مدينة غريان

أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، اقتراب قواته من السيطرة على مدينة غريان الواقعة غرب ليبيا.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المشير حفتر يشرف بشكل مباشر على العمليات، وأن قواتهم تقوم بمطاردة المجموعات المسلحة المنسحبة.

من جهة أخرى، اعترف الناطق باسم قوة حماية غريان التابعة لحكومة الوفاق، معتز شنبر إن "قوة حماية غريان انسحبت من مناطق الكليبة وجندوبة التابعتين لبلدية غريان، وتتمركز بمنطقة المغاربة".

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وفي تصريح صحفي، أفاد شنبر بأن انسحاب قوة حماية غريان وشباب المدينة جاء بعد هجوم عنيف شنته قوات الجيش الوطني الليبي والطيران التابع لها منذ صباح اليوم، وسقوط قتيل و6 جرحى.

وأكد شنبر تمكن قوات الجيش الوطني الليبي من الدخول إلى مناطق جندوبة والكليبة وأبو زيان وبني وزير.

وتكتسي غريان أهمية ستراتيجية لكونها عاصمة جبل نفوسة المحيط بطرابلس من ناحيتي الجنوب والغرب، وتقع على بعد 80 كيلومتراً جنوب طرابلس.