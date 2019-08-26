300 وحدة استيطانية رداً على هجوم رام الله

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس أنه أصدر أوامر بالبدء بتوسيع مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، ردا على العملية التي أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية قبل أقل من أسبوع.

وأعلنت إسرائيل امس أنها بصدد بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة دولب، المقامة على أراضي قرية الجانية الفلسطينية غربي رام الله، على بعد 40 كيلومترا شمال غربي القدس. وأوضحت أن هذا القرار جاء ردا على العملية التي أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين يوم الجمعة الماضية في منطقة عين بوبين، في أراضي قرية دير ابزيع الفلسطينية غرب رام الله. وقال نتنياهو إنه أعطى تعليمات بإقامة حي جديد في المستوطنة يشمل 300 منزل جديد في دولب.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية أمس، إلى محاسبة دولية لإسرائيل على تصعيد أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصرحت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، بأن «التصاعد الاستيطاني الجنوني، الذي يواصل التهام أراضي دولة فلسطين يعكس العقلية الاستعمارية الانتهازية لمقاول الحرب بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة». واستنكرت عشراوي قرار نتنياهو بناء حي استيطاني يضم 300 وحدة بمستوطنة «دوليف» في رام الله، وتسليم إخطارات ببناء 120 وحدة استيطانية في سلفيت في الضفة الغربية.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس مطعم ومنزل في منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «وفا» بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تمركزت على مدخل المخرور، للشروع بهدم مطعم ومنزل يعودان للمواطن رمزي قيسية. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال سلمته قبل أسبوع إخطارا بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت يعيشون معاناة وحياة صعبة للغاية، مشيرا إلى أن المطعم تعرض للهدم مرتين في السابق، بحجة عدم الترخيص.

وفي غزة، شن الطيران الإسرائيلي أمس غارات على مواقع عسكرية في قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا عسكريا في بلدة بيت لاهيا، قبل أن تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف ذات الموقع بأربعة صواريخ. وقالت المصادر، إن القصف الإسرائيلي أحدث انفجارات عنيفة هزت أرجاء شمال قطاع غزة. ويأتي هذا بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن نظام الدفاع الصاروخي اعترض اثنين من أصل ثلاث قذائف أطلقت من القطاع، باتجاه جنوب إسرائيل. وأوضحت مصادر إسرائيلية أن القذيفة الثالثة سقطت في شارع بمستوطنة قرب غزة من دون وقوع إصابات. ولم تتضح على الفور هوية الجهة، التي أطلقت القذائف من غزة. من جهته، أعلن ما يسمى منسق شؤون المناطق الإسرائيلي أمس تقليص كميات الوقود التي يسمح بإدخالها لصالح محطة كهرباء قطاع غزة بعد إطلاق الصواريخ الليلة قبل الماضية من القطاع باتجاه سديروت.

وأوضح المنسق، أن هذه الخطوة ستستمر حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أنه سيتم خفض كمية الوقود إلى النصف ما سيقلص بشكل ملموس قدرة المحطة على توليد الكهرباء للسكان في غزة. ووصف محمد ثابت المتحدث باسم شركة الكهرباء في غزة القرار الإسرائيلي بأنه عقاب جماعي.

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينياً ويستدعي خطيب الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة قبل الماضية وفجر أمس 23 فلسطينياً أغلبهم من محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن 19 تم اعتقالهم من قرى محافظة رام الله والبيرة ليصل عدد المعتقلين منذ يوم الجمعة إلى 35 وذلك في أعقاب التفجير الذي حدث بالقرب من عين بوبين غرب رام الله وأدى إلى مقتل إسرائيلية وإصابة إثنين آخرين. وأفادت مصادر محلية فلسطينية باستدعاء قوات «الاحتلال» الإسرائيلي إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق معه.

وسلمت قوات الاحتلال الشيخ صبري استدعاءً للتحقيق معه في مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ«المسكوبية»، وذلك بعد اقتحام منزله فجراً في مدينة القدس المحتلة.