الجيش الليبي يستعيد 70% من غريان والميليشيات تلوذ بالفرار

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

استعاد الجيش الليبي غالبية مدينة غريان من الميليشيات المسلحة، بحسب قائد عسكري لـ«الاتحاد». وقال القائد العسكري الليبي محمد القبائلي إن قوات الجيش اقتحمت مدينة غريان، مؤكداً أن الجيش سيطر على ما يقارب 70% من مساحة المدينة ولا تزال الاشتباكات جارية في بعض المناطق.

وفقد الجيش الليبي السيطرة على غريان في 27 يونيو الماضي بعد تمكن الميليشيات المسلحة من مباغتة القوات ودخول المدينة، وهو ما دفع قوات الجيش للقيام بانسحاب تكتيكي من المدينة والتمركز على تخومها. وتعد غريان إحدى أبرز المدن الاستراتيجية التي اعتمدت عليها قيادة الجيش باعتبارها خط إمداد رئيساً للقوات في طرابلس.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش أن القوات تمكنت من السيطرة على منطقة معسكر القوة الثامنة ومديرية أمن غريان وبوابة القاضمة جنوب المدينة. وأشار إلى أن عناصر الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق لاذوا بالفرار.

وأوضح المركز الإعلامي أن الوحدات العسكرية تقوم بمطاردة فلول الميليشيات التي لاذت بالفرار باتجاه منطقة الهيرة، تاركين خلفهم جثث قتلاهم وآلياتهم وذخائرهم، مشيراً إلى أن الاستخبارات العسكرية تلاحق كل من شارك في مجزرة غريان التي راح ضحيتها عدد من أفراد الجيش الليبي.

وكانت مصادر عسكرية ليبية قد أكدت لـ«الاتحاد» منذ أيام تخطيط قوات الجيش للسيطرة على مدينة غريان باعتبارها إحدى أبرز المدن الاستراتيجية في غرب البلاد، فضلاً عن أهميتها باعتبارها خط إمداد رئيساً للقوات المسلحة المتمركزة في طرابلس. وأشار مكتب الإعلام للجيش الليبي إلى أن المشير خليفة حفتر يتابع ويُشرف بشكلٍ مُباشر على سير العمليات العسكرية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن قوات الجيش الليبي تحرز تقدماً في مختلف محاور القتال في طرابلس.

وذكر القائد العسكري الليبي محمد القبائلي لـ«الاتحاد» أن قوات الجيش تحافظ على تمركزاتها داخل محاور القتال في ضواحي طرابلس.

وأكدت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» أن العمليات العسكرية لتحرير مدينة غريان تمت تحت غطاء جوي باستهداف تمركزات الميليشيات المسلحة في المنطقة، ثم تقدم القوات البرية لإتمام عمليات السيطرة على غريان.

وكان قائد غرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب قد أكد سيطرة قوات الجيش الليبي على منطقة غوط الريح من قبضة جماعات إرهابية، أبرزها مجلس شورى بنغازي، إضافة لبعض مسلحي الزاوية، لافتاً إلى أن جميع التشكيلات المسلحة الآن في حالة انهيار تام، مؤكداً أن جميع قوات الجيش الليبي مستمرة في أداء واجبها حسب تكتيك غرفة العمليات التابعة للقيادة العامة للجيش وما يصدر إليها من تعليمات.

ووفقاً لغرفة عمليات الكرامة، ألقت قوات الجيش القبض على عدد من الميليشيات في غريان في منطقة بني خليفة، كما قام عدد آخر بتسليم أنفسهم.

وفي طبرق، أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي عن استيائها من تسريب امتحانات الشهادة الثانوية في المنطقة الغربية.

واتهم رئيس اللجنة طلال الميهوب في تصريح لـ«الاتحاد» جماعة «الإخوان» المسيطرة على مفاصل الدولة في طرابلس بتسريب امتحانات الشهادة الثانوية بشكل ممنهج. وطالب الميهوب مكتب النائب العام بتحمل المسؤولية كاملة في إصدار أوامر القبض على المتورطين في هذه الجريمة، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق لا تملك حصانة دستورية. وكانت أنباء قد ترددت حول تسريب امتحانات الشهادة الثانوية، وأنها موجودة على بعض المواقع الإلكترونية.