صحيفة تركية: استقالة ضباط الجيش تهدد نظام أردوغان

إسطنبول (الاتحاد)

كشفت مواقع إخبارية تركية، أنّ خمسة جنرالات من الجيش التركي قدّموا منذ أيام استقالاتهم، عقب اجتماع للمجلس العسكري الأعلى الشهر الحالي. وذكرت صحيفة «أحوال» التركية، أنه لم يرد تعليق فوري من قبل وزارة الدفاع التركية على انشقاقات الجيش، والتي شملت قائداً برتبة ميجر جنرال، وأربعة برتبة بريجادير جنرال.

وقالت الصحيفة: إن اثنين من الجنرالات الخمسة يعتقد أنهما مسؤولان عن منطقة إدلب السورية، حيث تحتفظ تركيا بوجود عسكري هناك، فيما يبدو أنّه عدم رضا على إدارة الرئيس رجب طيّب أردوغان للوجود التركي شمال سوريا، خاصةً في أعقاب الإهانة التي تعرّضت لها أكبر نقاط المراقبة التركية، عبر حصارها الكامل في مورك شمال مدينة حماة من قبل الجيش السوري.

وأشارت إلى أن مراقبين سياسيين يرون دلائل مهمة في استقالات كبار ضباط الجيش التركي، خاصةً أنّه بعد عمليات التطهير الكبرى التي أعقبت محاولة الانقلاب منذ 2016، لم يعد هناك توازن في القوات المسلحة، إذ إنّ كل قياداتها المتبقية تنتمي إلى حزب واحد، هو حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأضافت أن تلك الاستقالات، التي شبهها البعض بالانشقاقات، توازي في خطورتها على أردوغان انشقاقات كبار الأعضاء عن حزب العدالة والتنمية، وتوجّههم لتشكيل حزب منافس، بعيداً عن هيمنة الرئيس التركي وسياساته الانفرادية الداخلية والدولية.

وكانت مناسبة اجتماع المجلس العسكري الأعلى، الذي يرأسه أردوغان بنفسه، هي بحث الترقيات والتنقلات والإحالة للتقاعد لكبار القادة العسكريين في البلاد.

وكانت صحيفة جمهوريت التركية أوضحت، دون أن تذكر مصدر الخبر، أنّ بعض الاستقالات قدّمت ردّاً على قرارات المجلس التي وصفها ضباط متقاعدون، بأنها محاولة لتقليص حجم الجيش. وفي إطار صلاحياته الدستورية المُطلقة، تمكّن الرئيس التركي من تعزيز سيطرته بشكل كامل على القوات المسلحة، التي كانت حتى وقت قريب، أحد أهم عوامل الحكم في تركيا، لكنّ أردوغان نجح في السنوات الأخيرة في تحييدها أولاً، ومن ثمّ ضمان موالاة كبار ضباط الجيش له.