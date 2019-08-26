الإمارات تدين استهداف الحوثيين «جازان» بصواريخ باليستية

أبوظبي، عواصم (وكالات)

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها وإدانتها لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، الموالية لإيران، استهداف مدينة جازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة بـ 6 صواريخ باليستية.

وجددت دولة الإمارات، في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ودعمها الإجراءات كافة، التي تتخذها في مواجهة الإرهاب. وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي على الدولة في اليمن، ويؤكد ضرورة استمرار التصدي له، لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وفي سياق متصل، أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي لصواريخ باليستية باتجاه مدينة جازان، في اعتداء إرهابي متكرر واستهداف مرفوض للمدنيين والآمنين.

وأشادت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، في بيان صدر أمس، بقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وتصديهم لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، مجددة موقفها الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد ميليشيات الحوثي وكل التنظيمات الإرهابية، وكل من يدعمها أو يمولها، حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين.

إلى ذلك، دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، أمس، إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ باليستية على مدينة جازان. وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، في بيان صحفي، أن المنظمة تدين وتستنكر هذا النهج الإجرامي من ميليشيات الحوثي التي تحاول باستهدافها أراضي المملكة العربية السعودية، تنفيذ مخططات إرهابية ضد أمن المملكة واستقرارها. كما أكد العثيمين وقوف المنظمة الثابت مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً تقديم الدعم لها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات من دون طيار «مسيّرة» في المجال الجوي لليمن، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية من صنعاء والجوف باتجاه المملكة العربية السعودية. وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن «جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات من دون طيار مصيرها الفشل»، مشيراً إلى أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيات الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءهم، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية، عبر إعلامها المضلل، يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها. وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية، لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.