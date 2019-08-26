مصرفيون وخبراء اقتصاد لـ «الاتحاد»: الغرامة القطرية ضد «أبوظبي الأول» ابتزاز

عادل زناتي (القاهرة)

انتقد خبراء اقتصاديون ومصرفيون، الغرامة المالية التي أعلنت «هيئة تنظيم مركز قطر للمال»، فرضها ضد «بنك أبوظبي الأول»، ووصفوها بالسياسية، وأنها انعكاس لتداعيات مقاطعة الرباعي العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، لقطر، بسبب دعمها للإرهاب والعمل على زعزعة استقرار المنطقة.

واعتبر الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، هذه الغرامة من قبيل المكايدة السياسية ومحاولة من السلطات القطرية بإرسال رسالة بأنها قادرة على الإضرار بالمصالح الاقتصادية الإماراتية، رداً على مقاطعة الرباعي العربي.

وأضاف أستاذ الاقتصاد لـ«الاتحاد» أنها محاولة ضغط يائسة للتخفيف من شكل وطبيعة المقاطعة أو فتح قناة للتفاوض، ربما تفضي في النهاية – كما تتوهم قطر- إلى تحقيق بعض المكاسب للجانب القطري، وأعتقد أنها محاولة يائسة لن تسمن ولن تغني من جوع، ولن تزعزع موقف الرباعي العربي تجاه قطر في الوقت الحالي على الأقل.

ويتفق مصدر مطلع بإدارة البحوث بالبنك الأهلي المصري، مع رأي أستاذ الاقتصاد، ويؤكد أن المسألة سياسية في المقام الأول، قائلاً: الغرامة نوع من الابتزاز وإقحام للسياسة في المال والأعمال، مشيراً إلى أن الممارسات الاقتصادية الحالية، لا يمكن فيها فصل المال عن السياسة.

وقد سحبت الإمارات، رسمياً، القضية المرفوعة منها ضد قطر والمتعلقة بالانتهاكات التجارية من قبل الأخيرة بحقها، عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، خلال أغسطس الجاري، عقب قرار الدوحة تعليق إجراءاتها التمييزية تجاه السلع القادمة من الإمارات.

وعلى الرغم من ذلك أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، أمس الأول (الأحد) فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال (55 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول، متهمة إياه بعرقلة تحقيق تجريه معه، بخصوص الاشتباه في تلاعبه بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها.

وقال الخبراء إنه يحق لبنك أبوظبي الأول، الطعن على قرار هيئة التنظيم، باتخاذ الإجراء التأديبي المتصل بعرقلة مسار التحقيق أمام محكمة التنظيم بمركز قطر للمال. وفي يونيو الماضي، أعلن بنك أبوظبي الأول، تخليه عن ترخيص فرعه القائم في مركز قطر للمال، وإغلاقه بشكل دائم، إلا أن الهيئة ادعت عدم تلقيها طلباً رسمياً بذلك.

ويشير الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادي، مدير إدارة الحوكمة بالبورصة المصرية، إلى التداخل بين المال والسياسية وقال لـ«الاتحاد»: ‎إن السنوات الأخيرة شهدت تداخلاً خطيراً بيناً على مستوى العالم، وليس أدل على ذلك من الصراعات الدائرة بين الصين والولايات المتحدة. وشدد الخبير الاقتصادي، على أنه ‎لا أحد يربح من هذه الممارسات، وسيكون المستثمرون والمستهلكون هم الأكثر تضرراً في نهاية الأمر. ويرى أنه لا بد من التأكيد على أهمية تطبيق الحوكمة على مختلف المستويات، بما يقلل من هذا التداخل، ويحمي الأسواق من التدخلات السياسية، لحماية المستثمرين والأسواق.