14 قتيلاً بمعارك وتفجير في سوريا

قتل أربعة عشر شخصاً على الأقل وأصيب آخرون خلال تفجير ومعارك في محافظتي إدلب والرقة في سوريا، اليوم الإثنين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن معارك واشتباكات أسفرت عن مقتل 12 مدنياً في شمال غرب سوريا.

وتابع المصدر أن المعارك تدور في مناطق عدة في جنوب محافظة إدلب وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ستة أشخاص أيضاً في المنطقة، مشيراً إلى أن المعارك أدت لإصابة 27 شخصاً آخرين.

ومنذ الأربعاء، استعاد الجيش السوري السيطرة على مدينة خان شيخون الرئيسية من الإرهابيين والفصائل المقاتلة واجتاح الريف جنوباً حتى حاصر مركز مراقبة تركيا في شمال محافظة حماة.

بعد خان شيخون، تكون معرة النعمان هي البلدة التالية على طريق سريعة رئيسية تمر عبر محافظة إدلب.

وستسمح سيطرة الحكومة الكاملة على هذه الطريق بربط العاصمة مع مدينة حلب التي استعادت السيطرة عليها بالكامل أواخر عام 2016.

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من جهة أخرى، انفجرت سيارة مفخخة، مساء اليوم الإثنين، في مدينة الطبقة الواقعة على بعد 50 كم في ريف الرقة الغربي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين.

وقال مصدر طبي في مدينة الطبقة "قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بينهم امرأة في انفجار سيارة مفخخة في شارع فلسطين غرب دوار داوود وسط مدينة الطبقة".

وأضاف المصدر أن "عدداً من المصابين تم نقلهم إلى العيادات الطبية في المنطقة".

وتشهد مدينة الطبقة، التي تسيطر عليها قوات سورية الديموقراطية (قسد)، انفجارات بشكل متكرر تستهدف عادة عناصرها .وتتهم "قسد" خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بأنها تقف خلف تلك التفجيرات.

كانت "قسد" قد قامت بتطهير الرقة من تنظيم داعش المتشدد في شهر أكتوبر عام 2017.