رئيس ورئيس وزراء العراق ينددان بالغارة الجوية قرب حدود سوريا

ندد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين، بالضربات الجوية التي استهدفت، أمس الأحد، قواعد ومستودعات للأسلحة تابعة لجماعات مسلحة في العراق قرب الحدود السورية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان أن الزعيمين وصفا الضربات بأنها "اعتداء على السيادة العراقية" وحثا على الوحدة الوطنية.
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وألقت الجماعات المسلحة المسؤولية في تلك الضربات الجوية على إسرائيل.
والتقى الرئيس العراقي مسوؤلين من بينهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
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