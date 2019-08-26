مقتل 3 عراقيين في هجوم لمجهولين قرب الموصل

قتل ثلاثة أشخاص في محافظة نينوى العراقية، عصر اليوم الإثنين، بهجوم شنه مسلحون مجهولون غربي مدينة الموصل كبرى مدن المحافظة الواقعة شمال العاصمة بغداد. وقال النقيب سجاد خالد إن"مسلحين مجهولين يستقلون عجلة هاجموا مجموعة خلال تواجدهم في نقطة تفتيش داخل قلعة قضاء تلعفر (70 كيلومتراً غرب الموصل) فقتلوا ثلاثة منهم قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة". اقرأ أيضاً... الشرطة العراقية تعتقل 5 داعشيات جنوب الموصل ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي العراق تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش الإرهابي التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات وتجبر عوائل على النزوح من مناطقها، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية في أواخر عام 2017 القضاء على تنظيم داعش المتشدد عسكرياً في معظم مناطق البلاد.

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