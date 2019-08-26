تحالف القوى: سنعمل على مساءلة عبد المهدي في ملفات ابرزها الجثث في جرف الصخر

وقال القيادي في التحالف محمد الكربولي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "تحالف القوى العراقية ملتزم بالعملية السياسية وبمخرجاتها ولكن ليس بحكومة عبد المهدي"، مشيرا الى ان "التحالف لديه اشكاليات مع عبد المهدي بشأن المغيبين والجثث المجهولة والمعتقلين، وسنعمل على مساءلته بهذه الملفات".واضاف الكربولي، أن "الجثث المجهولة التي ظهرت في جرف الصخر طالبنا في وقتها باجراء تحليل (دي ان اي) من اجل معرفة اصحابها، ومازال لدينا الكثير من المفقودين والمغيبين اثناء العمليات العسكرية".

وتابع الكربولي، أن "مجلس النواب سيحجب الثقة عن اي وزير يثبت تقصيره".