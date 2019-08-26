عضو بالامن النيابية: لست شريكا بالقرارت الامنية في العراق

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الكربولي، الاثنين، انه ليس شريكا بالقرارت الامنية في العراق، فيما فيما اشار الى الحشد العشائري جزء من الحشد الشعبي. وقال الكربولي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "هناك بعض الجهات لا تطلعنا على ما يدور من احداث امنية وليس باستطاعتنا الاطلاع عليها، وخاصة ما حدث مؤخرا من قصف لمعسكر الصقر في بغداد"، مؤكدا "لست شريكا بالقرارات الامنية في العراق".



واضاف الكربولي، أن "انتهاك سيادة العراق خط احمر ونأسف لقصف مقرات القوات الامنية والحشد الشعبي، لان الحشد العشائري جزء من الحشد الشعبي"، مشيرا الى ان "المشاكل السياسية مازالت ترافق العملية السياسية منذ عام 2003 ولم تحل لغاية اللحظة".



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