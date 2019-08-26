ماكرون يعلن عن قمة حول أوكرانيا سبتمبر المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، عن عقد قمة تجمع قادة أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في سبتمبر/ أيلول المقبل لتحقيق تقدم نحو السلام في أوكرانيا.



وحظي هذا الاجتماع المزمع بدعم قادة مجموعة السبع الذين أعلنوا في ختام قمة بياريتس أن فرنسا وألمانيا "ستنظمان قمة لصيغة النورماندي في الأسابيع المقبلة بهدف التوصل إلى نتائج ملموسة".

وقال الرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحافي الختامي: "لقد توافرت الظروف من أجل قمة مفيدة"، موضحا أنه سيتم تحديد موعد لهذا اللقاء الذي تستضيفه فرنسا مع أنجيلا ميركل وفلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، قتل نحو 13 ألف شخص في شرق أوكرانيا جراء نزاع بين الانفصاليين الموالين لموسكو والقوات الأوكرانية على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم.