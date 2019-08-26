مصادر سوادنية: "قوى التغيير" لم تسلم حمدوك مرشحيها للحكومة

علمت "العين الإخبارية" أن قوى الحرية والتغيير في السودان لم تسلم رئيس الوزراء الجديد عبدالله حمدوك قائمة بأسماء مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية في الموعد المحدد، اليوم الإثنين، حيث لا تزال المشاورات مستمرة.

كما كشفت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن مجلس السيادي السوداني يتجه لتعيين العضو محمد الفكي سليمان ناطقا رسميا باسم المجلس.

وقالت المصادر: "إن قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان تسابق الزمن بشأن قائمة مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية والمناصب التنفيذية في الحكومة الانتقالية وسط خلافات حول الأسماء".

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وأضافت المصادر أن لجان الترشيحات داخل قوى الحرية والتغيير اجتمعت الأحد لحسم العديد من الأسماء، لكن "لا تزال المشاورات مستمرة، وهناك جدل بشأن قائمة الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية"، وفق المصادر.

ومنذ الانتهاء من ترشيحات أعضاء المجلس السيادي الذين أدوا اليمين الدستورية، عكفت لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير على دراسة الأسماء المطروحة لشغل الوزارات لاختيار 3 أسماء لكل وزارة.

وكانت وثائق الاتفاق الموقعة بين شركاء المرحلة الانتقالية منحت قوى الحرية والتغيير حق اختيار أعضاء الحكومة التنفيذية الذين يشترط أن يكونوا من الكفاءات غير الحزبية.

وقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري توافقا على اختيار الخبير الأممي الدكتور عبدالله حمدوك لتولي رئاسة وزراء السودان خلال الفترة الانتقالية.