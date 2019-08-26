قيادي بـ"الحرية والتغيير": نقدم اليوم قائمة ترشيحاتنا للحكومة وستضم عددًا من النساء

أعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان عمر الدقير، أن القوى ستقدم قائمة ترشيحاتها لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك، اليوم الإثنين، وستضم عددا من النساء.

وقال الدقير في مؤتمر صحفي، مساء الإثنين: إن الشعب السوداني لديه الإرادة والتصميم على دعم الحكومة الانتقالية، التي ستتولى مهام تفكيك مؤسسات النظام القديم".

وأضاف القيادي بقوى الحرية والتغيير: أن الملف الأول للحكومة سيكون تحقيق السلام والمفاوضات مع الحركات المسلحة".

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وتابع أن "العلاقة بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وقوى الحرية والتغيير ليست تنافسية بل علاقة تعاون، خاصة أن النظام السابق دمر الاقتصاد، لذلك فالمهمة ثقيلة على عاتق الحكومة الانتقالية".

وفي وقت سابق، قالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، الإثنين، إن قوى الحرية والتغيير لم تسلم رئيس الوزراء قائمة بأسماء مرشحيها للحكومة والمشاورات ما زالت مستمرة.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، "أن لجان الترشيحات داخل قوى الحرية والتغيير اجتمعت الأحد لحسم العديد من الأسماء، لكن ما زالت المشاورات مستمرة، وهناك جدل بشأن قائمة الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية".

وكانت وثائق الاتفاق الموقعة بين شركاء المرحلة الانتقالية منحت قوى الحرية والتغيير حق اختيار أعضاء الحكومة التنفيذية الذين يشترط أن يكونوا من الكفاءات غير الحزبية.

وقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري توافقا على اختيار الخبير الأممي الدكتور عبدالله حمدوك لتولي رئاسة وزراء السودان خلال الفترة الانتقالية.