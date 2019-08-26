قال رئيس وزراء كندا جاستين ترودو اليوم الاثنين (26 أغسطس آب) في ختام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إن بلاده سترسل قاذفات مياه للمساعدة في إخماد حرائق الأمازون كما ستقدم 15 مليون دولار كندي (11.3 مليون دولار) مساعدات.
ويستعر عدد قياسي من الحرائق في غابات الأمازون المطيرة مثيرا القلق نظرا لأهميتها للبيئة. ويقال إن هذه الغابات تنتج خُمس أكسجين العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر كندا تقول إنها سترسل قاذفات مياه للمساعدة في إخماد حرائق الأمازون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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