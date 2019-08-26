كندا تقول إنها سترسل قاذفات مياه للمساعدة في إخماد حرائق الأمازون

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال رئيس وزراء كندا جاستين ترودو اليوم الاثنين (26 أغسطس آب) في ختام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إن بلاده سترسل قاذفات مياه للمساعدة في إخماد حرائق الأمازون كما ستقدم 15 مليون دولار كندي (11.3 مليون دولار) مساعدات.

ويستعر عدد قياسي من الحرائق في غابات الأمازون المطيرة مثيرا القلق نظرا لأهميتها للبيئة. ويقال إن هذه الغابات تنتج خُمس أكسجين العالم.