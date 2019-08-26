مقتل عنصر من مليشيا الحرس الثوري قرب حدود العراق

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء على تويتر أن عنصرا من مليشيا الحرس الثوري الإيراني قتل في شمال غرب

البلاد قرب الحدود مع العراق اليوم الاثنين.

وقالت الوكالة إن عنصر الحرس الثووري قتل في بلدة بيرانشهر. ولم تخض في تفاصيل من نفذ الهجوم.

وتقع اشتباكات متكررة في غرب إيران مع جماعات كردية إيرانية يتمركز معظمها في العراق، ومنها حزب الحياة الحرة لكردستان الذي تتهمه طهران بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني في تركيا.