الان تتابع الحكومة اليمنية تعلق على حفظ الشرعية: شكرا السعودية العون والسند والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات قدم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الشكر للمملكة العربية السعودية، قائلا “شكرا المملكة العون والسند”. وأضاف الإرياني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن الالتفاف السياسي والشعبي خلف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس هادي أثبت من جديد عظمة الشعب اليمني، وجاهزيته لمواجهة كافة التحديات، وأن الانتصار على المليشيا الحوثية وعودة الأمن والاستقرار لكل محافظات الوطن بات قريبا. هذا هو شعب اليمن العظيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تعلق على حفظ الشرعية: شكرا السعودية العون والسند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.