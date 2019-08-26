ماكرون يصف الرئيس البرازيلي بـ"الوقح"

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الإثنين 26 أغسطس 2019

ايمانويل ماكرون

كتب الخليج 365 ـ متابعات

انتقد "ايمانويل ماكرون" الرئيس الفرنسي، نظيره البرازيلي جايير بولسونارو، بسبب ما وصفه سخرية البرازيلي من زوجته بريجيت.



وأكد "ماكرون" في تصريحات صحفية نشرتها "واشنطن بوست" الأمريكية، أن سخرية الرئيس البرازيلي من زوجته وقاحة منقطعة النظير ولا يجوز وصفها بمسمي أخر، مضيفًا أنه يجب علي نساء البرازيل الشعور بالخزي لأن رئيسهم يخسر من النساء

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ومضى "هذا أمر محزن، إنه أمر محزن له بالمقام الأول وللبرازيليين، وعلى النساء البرازيليات أن يشعرن بالخزي على الأرجح من رئيسهن".

واستطرد ماكرون "لأنني أكن الكثير من التقدير والاحترام لشعب البرازيل، آمل أن يصبح لديهم رئيس أهل للمنصب في القريب العاجل".

ويخوض الرئيسان البرازيلي والفرنسي، حالة من الجدال السياسي، حيث يلقي ماكرون باللوم على بولسونارو في حرائق الأمازون، ويتهمه بالكذب بشأن سياسة تغير المناخ.

في المقابل تعرض ماكرون لهجمة كبير من قبل ساسة برازيليين وعلى رأسهم رئيس البلاد، ووصلت السخرية إلى تهكم بولسونارو على زوجة ماكرون.