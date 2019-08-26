وزارة الشؤون الدينية التونسية تعزل إمام مسجد 

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ متابعات أوضح "عبد الحميد البراري" المدير الجهوي للشؤون الدينية بمحافظة المنستير الساحلية، إنهاء مهام أحد الأئمة بقصر هلال، وذلك بعد أنّ ترشح للانتخابات التشريعية. Advertisements وأشار البراري، أن القرار جاء ضمن خطة الوزارة لإبعاد المساجد عن استخدامها في الدعاية السياسية للمرشحين بالانتخابات التشريعية. وعزلت وزارة الشؤون الدينية التونسية، يوم الإثنين إمام في أحد مساجد منطقة قصر هلال التابعة لمحافظة المنستير الساحلية. وتعمل وزارة الشؤون الدينية بالتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات على التصدي لكافة أشكال استغلال المنابر والمساجد للحديث في السياسة أو للتأثير على الناخبين. Advertisements

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