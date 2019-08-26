أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن اشكالا فرديا وقع في ​ساحة الشهداء​ في صيدا على خلفية ركن ​سيارة​ امام احد المحلات التجارية تطور الى قيام شخص بشهر مسدسه ما استدعى تدخل عنصر السير الموجود في المكان لاخذ المسدس منه، ومن ثم جرى توقيفه من قبل ​القوى الامنية​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة:توقيف شخص اثر اشكال عند ساحة الشهداء بصيدا على خلفية ركن سيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.