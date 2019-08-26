خوري: هناك ضرورة للتهدئة ولكن التهدئة يجب ان تبدأ من الجانب الاسرائيلي

اشار مستشار رئيس الحكومة ​غطاس خوري​ الى انها المرة الاولى التي يحدث فيها اعتداء في قلب ​مدينة بيروت​ وضواحيها الامنية منذ ​القرار 1701​، ويجب العودة الى ما قبل الاعتداء، وهناك ضرورة للتهدئة ولكن التهدئة يجب ان تبدأ من الجانب ال​اسرائيل​ي، وهناك مصلحة للمجتمع الدولي لتهدئة الوضع لان لبنان على كاهله مليون ونصف مليون لاجئ سوري.

ولفت خوري في حديث تلفزيوني، الى اننا مع ​الدولة اللبنانية​ ان تكون مسؤولة عن الوضع، وهي من ترى ما هو مناسب، وما نريد ان لا تخرج الامور عن السيطرة لا سيما اننا في ازمات اقتصادية اجتماعية، واليوم نحن في ازمات امنية لا حدود لها.

واعتبر ان ما حصل خرق للعمليات العسكرية القائمة من قبل اسرائيل، ويجب انتظار مجلس الاعلى للدفاع لمعرفة المقررات.