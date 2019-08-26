طقس صيفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا صيفيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

وتوقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر.

كما توقعت ان يكون طقس الاربعاء غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبداية انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال بينما تبقى دون تعديل يُذكر في الداخل وعلى الساحل. أما الخميس فيكون غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال.