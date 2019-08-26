سكرية: لا اعتقد ان اسرائيل تريد الذهاب الى حرب بل تريد توتير الأجواء فقط

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​الوليد سكرية​ أن "​اسرائيل​ طبيعي ان تكون حذرة من المقاومة، لأن الأخيرة لديها أهداف ضدها"، مشيراً الى أن "التساؤل اسرئيل عملها الذي تقوم به هو مشروع تدحرج لاستدعاء قوات دولية الى ​لبنان​، وتصعيدها مبرر لدخول ​القوات​ الاجنبية الى لبنان؟".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح سكرية ان "​أميركا​ هي صاحبة القرار بذلك، ولكن اسرائيل تفتعل الأحداث التي تدفع أميركا للتدخل للمساعدة على إطلاق ايدي اسرائيل في ​الجنوب​ السوري".

وتسائل: "اذا صعدت اسرائيل هل ستذهب الى الحرب؟ لا اعتقد. ف​إسرائيل​ لو تريد الذهاب الى الحرب لذهبت"، مشيراً الى "أنني أستبعد أن إسرائيل تريد ان تذهب الى الحرب، لكن تريد توتير الاجواء فقط وهذا السيناريو يكون بالتنسيق مع الاميركيين".

وأشار سكرية الى ان "إذا كان هناك تدخلا أميركيا في لبنان، لن يكون الجميع مع المقاومة، إذا المقاومة حققت إنجازات لا أعتقد ان احدا سيتخذ موقفا ضد المقاومة مع اسرائيل"، معتبراً ان "إسرائيل وصلت الى طريق مسدود أنه لا يمكن نزع ​سلاح المقاومة​، وبالتالي الاخيرة تعمل على زيادة قوتها".