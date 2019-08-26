رأى نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد خلال استقباله وفودا مهنئة أنه "في بعض الأحيان جاءت خيارات المجلس الدستوري سياسية، ولكننا اليوم كلنا ثقة بأعضاء المجلس الدستوري بما يمليه عليهم ضميرهم والدستور، لإعطاء إضافة لهذه المؤسسة الحديثة العهد، فنحن نطمح الى مجلس دستوري يفسر ّدستورية القوانين، وليس فقط مراقبتها، كما نطمح ايضا الى مجلس دستوري يتمتع بحصانة ذاتية، تمكنه من بت أي مسألة دستورية تطرح أمامه.
وقال: "مبارك لنقابة المحامين في طرابلس تعيين إبنها النقيب الشامي عضوا في المجلس الدستوري، ونحن نعتز ونفتخر بعديد من الزملاء الذين تحّملوا مسؤوليات عامة ونعتبر اليوم أن النقيب السابق عبد اللهال شامي يحمل أمانة إعطاء صورة من خلال المجلس الدستوري حول حيادية هذا المجلس في الآداء والتطبيق.
كانت هذه تفاصيل خبر المراد: خيارات المجلس الدستوري أتت في بعض الاحيان سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.